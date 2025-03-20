В Жуковском задержали девушку, которая работала курьером телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Жуковскому округу задержали 21-летнюю жительницу Новосибирской области, которую подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 80-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пострадавшей позвонил неизвестный под видом руководителя компании, где она работала раньше. Он сообщил ей, что вскоре с ней свяжется сотрудник ФСБ с целью проверки бывших сотрудников.

После этого женщине поступил звонок якобы от представителя силового ведомства, который предложил перевести ее сбережения на «безопасный счет», потому что ими пытаются завладеть мошенники. Для этой цели пенсионерка обналичила в банке 1,7 млн рублей.

«Спустя время женщине позвонил тот же человек и в ночное время в сквере на ул. Солнечной назначил встречу с инкассатором. Заподозрив неладное, пенсионерка обратилась в полицию. Дальнейшее общение проходило под контролем оперативников», — отметила Петрова.

Полицейским удалось задержать девушку-курьера при передаче денег. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, ей назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Подмосковье задержали мужчин, совершавших кражи из частных домов.