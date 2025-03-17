В Подмосковье задержали мужчин, совершавших кражи из частных домов

Полицейские в Подмосковье задержали 53-летнего жителя Северо-Кавказского федерального округа, которого подозревают в совершении краж из частных домов вместе с подельником. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что его поймали жители одного из коттеджных поселков вблизи деревни Раково, сообщение об этом поступило в Дежурную часть ОМВД России по Солнечногорску. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что второй мужчина скрылся.

Полицейским удалось установить, что злоумышленникам удалось совершить четыре кражи, они похищали деньги и личное имущество граждан. В ходе осмотра территории коттеджного поселка была обнаружена часть похищенного имущества.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому округу задержали 40-летнего жителя Королева за три аналогичных преступления, который похищал из частных домов злоумышленник электроинструменты. Петрова отметила, что они могли быть знакомы и работать сообща.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ч.2 и ч . 3, ст. 158 УК РФ, мужчинам грозит заключение под стражу.

Ранее в Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, которые заставили пенсионерку отдать более 4 млн рублей.