В Жуковском задержали девушку, похитившую у пенсионера четыре миллиона рублей

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Фото: [ГУ МВД России по МО]

В Жуковском задержали девушку в возрасте 18 лет, которая в качестве курьера мошенников похитила у пенсионера четыре миллиона рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился местный житель в возрасте 79 лет. Мужчина рассказал, что в мессенджере получил сообщение о том, что с его счета был совершен перевод в одну из недружественных стран. После этого мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили пенсионера в том, что ему необходимо снять все свои деньги со счетов и передать их курьеру.

Сотрудники полиции задержали жительницу Балашихи, которая выполняла роль курьера. Девушка рассказала, что нашла подработку в интернете. Ее задача заключалась в получении денег по указанным адресам и переводе средств на указанные куратором криптокошельки. Себе она оставляла процент.

На девушку завели уголовное дело, сейчас она под домашним арестом. Правоохранители устанавливают ее соучастников.

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