В Жуковском задержали местного жителя, который открыл стрельбу по маршрутке и избил ее водителя

В Жуковском задержали местного жителя 1977 года рождения, который после ссоры с водителем маршрутки открыл стрельбу по транспортному средству. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 18 ноября на улице Мясищева. Между водителем и мужчиной произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе разборок мужчина избил водителя, а затем выстрелил в лобовое стекло автобуса.

Водителя с травмами госпитализировали. Стрелка задержали и доставили в отдел полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.