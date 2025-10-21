В Жуковском завели дело на мужчину, который топором разбил стекла автобусной остановки

В Жуковском прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств порчи автобусной остановки на улице Гагарина. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, ночью местный житель в возрасте 33 лет топором разбил стекла остановочного павильона. В результате был причинен ущерб почти на 650 тыс. рублей.

По факту вандализма в округе возбудили уголовное дело. Результаты его расследования находятся на контроле городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Пушкино взяла на контроль установление причин пожара на территории склада.