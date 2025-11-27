В Звенигороде приступили к общестроительным работам в спортивном комплексе «Звезда»

В подмосковном Звенигороде на улице Московской активно ведутся работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Звезда». Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, подрядная организация уже на 50% завершила демонтажные работы и начала этап общестроительных работ.

В рамках комплексного обновления объекта будут отремонтированы бассейн и залы для игровых видов спорта, проведена полная замена инженерных систем. Также предусмотрены работы по обновлению фасада здания, модернизации входной группы, ремонту кровли и благоустройству прилегающей территории.

Полное завершение всех работ на спортивном объекте запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил работу школы № 8 Химок, в которой завершился капитальный ремонт.