В Звенигороде Саввино-Сторожевскому мужскому монастырю передали еще одно здание религиозного назначения
Здание Паломнической службы передали Саввино-Сторожевскому мужскому монастырю
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
Саввино-Сторожевскому ставропигиальному мужскому монастырю Русской Православной Церкви в Звенигороде передали еще одно здание религиозного назначения, в котором планируют разместить Паломническую службу. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, что ранее монастырю из областной собственности передали жилой корпус Духовных училищ для размещения учебных классов Семинарии.
«Оба здания переданы монастырю в безвозмездное пользование на 49 лет. До конца 2025 года министерство планирует передать религиозной организации еще три объекта религиозного назначения — Царицыны Палаты, Гостиницу и Сторожку», — отметил министр.
По его словам, передачу религиозного имущества осуществляют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.