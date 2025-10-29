В Звенигороде снесли масштабный объект незавершенного строительства

В Звенигороде ликвидировали масштабный объект незавершенного строительства — недостроенное здание жилого дома располагалось на улице Луначарского, 1/9. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Работы по возведению трехэтажного жилого дома блокированной застройки площадью порядка 4,1 тыс. кв. м начались в начале 2000-х годов, однако в 2010 году их приостановили. Недострой находился в окружении жилого массива, негативно влиял на городскую среду, а также пришел в аварийное состояние, поэтому его включили в перечень для ликвидации.

Работы по демонтажу провели в несколько этапов, теперь земельный участок уже расчищен от строительного мусора. На освободившейся территории администрация округа планирует возвести социальный объект или плоскостные сооружения социального направления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.