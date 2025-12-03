В Звенигороде стартовали общестроительные работы в рамках капремонта филиала Красногорского колледжа

На Нахабинском шоссе, д. 15 в Звенигороде городского округа Одинцово продолжается капитальный ремонт филиала Красногорского колледжа, подрядчик приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить до конца 2026 года.

Площадь здания составляет более 6 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только.

