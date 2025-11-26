В Звездном городке проведут капремонт дома культуры «Дом космонавтов»
Фото: [Елена Катасонова]
В ЗАТО Звездный городок продолжается капитальный ремонт здания дома культуры «Дом космонавтов», строители вскоре приступят к строительно-монтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Особое внимание мы уделяем объектам, которые являются центрами притяжения, хранящими историю и традиции. Обновление такого легендарного места, как Дом космонавтов — это очень ответственная и важная работа, это дань уважения нашему прошлому. Поэтому мы сохраним стилистические особенности первоначального решения архитектуры и интерьеров здания», — подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
Ремонт проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». В рамках ремонта в здании проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, проведут полную замену инженерных сетей и не только. Работы завершат до конца 2026 года.
