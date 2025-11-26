В Звездном городке проведут капремонт дома культуры «Дом космонавтов»

«Особое внимание мы уделяем объектам, которые являются центрами притяжения, хранящими историю и традиции. Обновление такого легендарного места, как Дом космонавтов — это очень ответственная и важная работа, это дань уважения нашему прошлому. Поэтому мы сохраним стилистические особенности первоначального решения архитектуры и интерьеров здания», — подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.