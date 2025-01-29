Вакцины для сельскохозяйственных животных будут выпускать в Подмосковье в рамках импортозамещения. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производство запустит «Щелковский биокомбинат». В планах предприятия — выпуск четырех препаратов для свиней. Они будут созданы с учетом актуальных для России штаммов.

Также будут производить вакцины для птиц — препараты пяти видов, в том числе два варианта против болезни Ньюкасла.

Помимо этого, запустят производство вакцины от бруцеллеза для крупного рогатого скота.

Сейчас на предприятии ведется работа над созданием более 30 новых вакцин и биопрепаратов.