Варенье из огурцов из Луховиц победило на конкурсе туристических сувениров

Варенье из огурцов из подмосковных Луховиц стало победителем окружного этапа конкурса «Туристический сувенир». Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, продукция компании «ТМ Огуречная столица» заняла первое место в номинации конкурса «Гастрономический сувенир» со средней ценовой категорией от 200 до 500 рублей.

Помимо огуречного варенья жюри конкурса высоко оценило подмосковные пряники с начинкой из огурцов от того же производителя.

В общей сложности за победу в конкурсе боролись более 700 участников.