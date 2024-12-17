Варенье из огурцов от компании из Луховиц победило на федеральном конкурсе
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Луховицкое варенье из огурцов вошло в число лидеров по итогам конкурса «Туристический сувенир», передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Необычное лакомство выпускает «ТМ Огуречная столица». По итогам конкурса оно было признано лучшим гастрономическим сувениром в средней ценовой категории.
В целом за победу в конкурсе боролись восемь сотен участников. Подмосковье представляло не только огуречное варенье, также зефир и пряники.