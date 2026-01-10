Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов посетил горнолыжный комплекс «Красная горка» в Подольске вместе с бронзовым призером Паралимпийских игр Еленой Крутовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В ходе визита участники осмотрели инфраструктуру комплекса и условия, которые были созданы для активного отдыха, семейного и детского катания. Кроме того, министр посетил мастер-класс по стрельбе из лука от Елены Крутовой.

В 2025 году комплекс получил финансовую поддержку в рамках «Единой субсидии по туризму» в целях государственной поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры. Ее направили на закупку и установку ленточных подъемников, комплектов оборудования систем оснежения и снегогенераторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.