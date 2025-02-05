Вдоль дороги «Устиновка — Аксеново — Электроугли» уберут поваленные деревья

В Подмосковье уберут поваленные деревья вдоль дороги «Устиновка — Аксеново — Электроугли». Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Ранее специалисты Фрязевского и Кудиновского участковых лесничеств провели отвод лесного участка, который примыкает к указанной автодороге. Его площадь составляет 8,4 га.

На участке проведут санитарно-оздоровительные мероприятия. В частности, уберут поваленные деревья. Это позволит улучшить санитарное состояние лесного участка и снизить риск возникновения пожаров.