Вдовы участников СВО из Подмосковья будут отдыхать в лагере «Литвиново» вместе с детьми
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Вдовы участников специальной военной операции из Подмосковья теперь будут отдыхать в лагере «Литвиново» вместе со своими детьми, соответствующий закон был недавно принят в регионе. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«У нас есть все для отличного отдыха: бассейн, боулинг, фитнес, мастер-классы и занятия с психологом. Самое главное, что все это совершенно бесплатно», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Для матерей и их детей в лагере будут готовить программы разнообразного досуга, ближайший заезд состоится уже в декабре. Записаться для участия можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.