Велогонщик из Подмосковья одержал победу на летних Сурдлимпийских играх в Токио
Велогонщик Подмосковья одержал победу на Сурдлимпийских играх в Токио
Фото: [Сурдлимпийский комитет России]
Подмосковный велогонщик Дмитрий Розанов завоевал вторую золотую медаль на XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио, награда стала третьей в копилке представителей региона. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Одинцовский спортсмен выступил в дисциплине «индивидуальная гонка на время», победа позволила ему стать четырехкратным чемпионом Сурдлимпиады. До этого Розанов также получил золотую медаль в дисциплине «критериум».
Россию на соревнованиях представляют 36 атлетов, состязания проходят с 15 по 26 ноября в Токио (Япония).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.