Велогонщик из Подмосковья одержал победу на летних Сурдлимпийских играх в Токио

Подмосковный велогонщик Дмитрий Розанов завоевал вторую золотую медаль на XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио, награда стала третьей в копилке представителей региона. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Одинцовский спортсмен выступил в дисциплине «индивидуальная гонка на время», победа позволила ему стать четырехкратным чемпионом Сурдлимпиады. До этого Розанов также получил золотую медаль в дисциплине «критериум».

Россию на соревнованиях представляют 36 атлетов, состязания проходят с 15 по 26 ноября в Токио (Япония).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.