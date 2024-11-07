Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Раменском
Фото: [t.me/gumvd50]
Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Раменском, передает ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел утром в четверг в поселке Ильинский.
Возле одного из жилых домов следовал автомобиль Ford. Во время движения машина сбила велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате мужчина 1969 года рождения, который передвигался на велосипеде, скончался на месте.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.