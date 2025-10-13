Ветеран СВО из Химок стал участником турнира по настольному теннису
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Ветеран специальной военной операции, член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин принял участие в региональном турнире по настольному теннису «Кубок мужества». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Очень рад, что удалось принять участие в таких соревнованиях. Чувствовался азарт, спортивный дух, дружеская атмосфера. Здесь, мы, бойцы, получаем возможность проявить силу характера и волю к победе, но уже в мирной обстановке», — поделился Степушин.
Участниками соревнований стали более 40 ветеранов боевых действий со всего Подмосковья.
