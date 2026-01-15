Ветеран СВО рассказал, как программа «Герои Подмосковья» адаптирует к гражданской жизни

Программа «Герои Подмосковья» помогает участникам специальной военной операции адаптироваться к гражданской жизни — они могут социализироваться и активно общаться с населением. Об этом заявил ветеран СВО, сержант запаса, участник проекта Александр Александров.

«Кто-то проходит стажировку, кто-то уже трудоустроился, и в любом случае это постоянное взаимодействие с людьми. Это публичные выступления, это умение доносить свою позицию. Человек раскрывается, появляются новые грани, которые раньше могли быть скрыты», — отметил Александров.

Военный добавил, что участники СВО в рамках обучения получают знания, которые можно будет применять в повседневной жизни. Они смогут передавать ее другим людям и помогать им разобраться в сложных и спорных вопросах.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.