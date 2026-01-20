Ветеран СВО рассказал о пользе программы «Герои Подмосковья»

Обучение по программе «Герои Подмосковья» приносит определенную пользу для участников специальной военной операции, которая, в том числе, заключается в получении знаний и расширении круга общения. Об этом заявил ветеран СВО, участник проекта Алексей Киселенко.

«Очень много интересных людей, которых можно назвать моими коллегами, которые также пришли на эту программу. Очень много преподавателей», — сказал Киселенко.

К положительным факторам он также отнес обмен опытом с людьми, которые занимают достаточно высокие посты.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.