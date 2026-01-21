Ветеран СВО рассказал о программе «Герои Подмосковья»

Обучение по программе «Герои Подмосковья» дает участникам специальной военной операции очень много нового, интересного и полезного. Об этом сообщил ветеран СВО, участник проекта Алексей Киселенко.

По его словам, эти навыки полезны для него, в том числе, как для юриста. Он подчеркнул, что полученные знания можно будет применить в жизни.

«Если говорить про какие-то конкретные навыки, то в органах государственной власти я раньше не работал. Я служил в милиции в свое время. У меня юридическое образование, и как юристу для меня здесь очень много нового, много интересного и много полезного», — поделился Киселенко.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.