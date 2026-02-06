Ветеран СВО рассказал о значении программы «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья» позволяет участникам специальной военной операции получить новые знания для того, чтобы приносить пользу людям. Об этом заявил ветеран СВО, старший лейтенант Игорь Тараканов.

Военный подчеркнул, что у него есть силы для активной деятельности, а также готовность помогать местным жителям и своим соседям. По его словам, он рассматривает государственную службу как естественное продолжение своей военной карьеры в мирном формате.

«Если говорить о смысле программы, то для меня это тоже все вместе. Я вообще не карьерист. Моя мотивация простая: новые знания, во-вторых, на пенсию рано, есть еще силы, и я могу чем-то соседям, жителям помочь», - сказал Тараканов.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.