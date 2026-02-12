Ветеран СВО рассказал об участниках программы «Герои Подмосковья»

Общение с участниками специальной военной операции, которые проходят обучение по программе «Герои Подмосковья», вдохновляет. Об этом заявил ветеран СВО, старший лейтенант, участник программы Игорь Тараканов.

По его словам, в ходе общения военные делятся тем, кто где стажировался, а также своими мыслями и планами.

«То есть пока это еще процесс, а не финальный результат. Итоги я подведу в сентябре, по окончании обучения. Тогда будет понятно, что реально изменилось, что дал проект, куда я пришел и что могу делать дальше», — сказал Тараканов.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.