Ветеран СВО рассказал об участниках программы «Герои Подмосковья»

Участники специальной военной операции, которые проходят обучение по программе «Герои Подмосковья», являются людьми, которые осознанно встали на защиту Родины. Об этом заявил ветеран СВО, сержант запаса, участник программы Александр Александров.

По его словам, они идеологически поддерживают курс президента России Владимира Путина, а также базовые традиционные ценности.

«Это человек, который, принимая решение участвовать в специальной военной операции, не ждал никакой отдачи, не рассчитывал на благодарность или выгоду. Он шел туда с другими мыслями. Для меня Родина начинается с родителей», — высказался Александров.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.