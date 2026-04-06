Ветеран СВО Сергей Михайлов назвал познавательным обучение по проекту «Герои Подмосковья»
Ветеран СВО: обучение по программе «Герои Подмосковья» очень познавательное
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Ветеран специальной военной операции Сергей Михайлов отметил, что обучение в рамках региональной программы «Герои Подмосковья» очень познавательное. Об этом сообщает РИАМО.
«Лично для меня стало очень познавательно именно то, как происходит самоуправление в муниципалитетах, много того, с чем не соприкасался по мере своей деятельности, и были „белые“ пятна», - рассказал участник проекта.
Программа реализуется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — помочь ветеранам СВО освоить новые компетенции, усовершенствовать их лидерские качества и помочь с развитием карьеры в государственных структурах или коммерческих организациях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале нового модуля обучения по программе «Герои Подмосковья».