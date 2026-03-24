Ветераны СВО посетили с экскурсией предприятие в Коломне

Ветераны СВО в рамках программы «Промышленный туризм» посетили с экскурсией крупное предприятие в Коломне. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В частности, была организована поездка на предприятие «Коломенский трамвай». В ее рамках гостям представили работу депо и рассказали об открытых вакансиях.

Отдельно гостям рассказали об обучении, которое проводится на предприятии. Курсы по специальности «Водитель трамвая» проходят два раза в год. Те, кто получает водительское удостоверение на право управления трамваем, принимаются на работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил соцкоординаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО.