Ветераны СВО провели урок мужества для школьников Люберец
Урок мужества прошел в школе Люберец
Фото: [Ассоциация ветеранов СВО]
Урок мужества прошел в гимназии № 1 Люберец. Занятие провели ветераны специальной военной операции в рамках деятельности военно-патриотического клуба «Штурм».
Урок прошел 19 января. В нем приняли участие руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин и его заместитель Николай Чернобровкин.
В ходе занятия обсуждались ценности долга, отваги и взаимовыручки, основы военной подготовки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие региональные меры поддержки доступны бойцам СВО в области.