Ветеринары Подмосковья рассказали, как обезопасить домашних животных в период зимних праздников

Подмосковные ветеринары рассказали, как обезопасить домашних животных в период зимних праздников. Рекомендации специалистов приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Основная угроза для питомцев в Новый год — елочные украшения. Если питомец случайно проглотит мишуру или гирлянду, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая повреждения ЖКТ. В таких случаях нужно как можно скорее обратиться за профессиональной помощью.

«Владельцам рекомендуется оставить нижние ряды елки пустыми, чтобы питомцы не могли добраться до опасных игрушек и украшений», — посоветовали ветеринары.

Также многих животных в новогоднюю ночь могут испугать звуки хлопушек и фейерверков. В такие моменты следует держать питомцев на поводке или на руках. Важно обеспечить им тихое и безопасное место.

Владельцам домашних животных рекомендовали чипировать и зарегистрировать питомцев: если кошка или собака потеряется, с чипом пушистого друга будет легче найти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей провести зимние праздники в парках региона, где открыты катки.