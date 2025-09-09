Ветеринары Подмосковья с начала года провели почти 2 млн мероприятий по защите здоровья сельскохозяйственных животных

В Подмосковье с начала 2025 года ветеринары провели почти 2 млн мероприятий по защите здоровья сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за период с января по август специалисты провели более 732 тыс. диагностических исследований и свыше 1 млн процедур вакцинации крупного и мелкого рогатого скота.

В частности, было проведено 257 тыс. исследований на бруцеллез, 149 тыс. на туберкулез, 132 тыс. на лейкоз и 73 тыс. на гиподерматоз — для крупного рогатого скота. Также провели 54 тыс. исследований на бруцеллез, 12 тыс. на туберкулез и 1 тыс. на блютанг — для мелкого рогатого скота.

В рамках вакцинации специалисты поставили крупному рогатому скоту около 1 млн прививок, в том числе от парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, лептоспироза. Мелкому рогатому скоту провели более 44 тыс. вакцинаций, в том числе от сибирской язвы и бешенства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале строительства животноводческого комплекса в Сергиево-Посадском округе.