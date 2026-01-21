Ветеринары Подмосковья спасли корги Степана, который проглотил кость

Специалисты Дмитровской ветеринарной станции спасли корги Степана, который проглотил кость. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хозяева решили побаловать питомцами костями, однако спустя некоторое время животное перестало ходить в туалет. На протяжении пяти дней владельцы пытались помочь питомцу самостоятельно, но собаке не становилось лучше. В результате они обратились в клинику.

В клинике корги тщательно осмотрели и провели диагностику. Выяснилось, что осколки проглоченной кости дошли до прямой кишки и застряли. Из-за этого у Степана возник запор.

Собаку незамедлительно ввели в состояние медикаментозного сна и извлекли осколки. Сейчас Степан восстанавливается дома.

