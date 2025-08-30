Виртуальный музей памяти создается с активным участием жителей Химок

Уникальный виртуальный музей, над которым ведется работа, объединит исторические события многих лет в одном месте. Об этом сообщили в Администрации городского округа Химки.

В Химках создают виртуальный музей истории, охватывающий период от Великой Отечественной войны до современности. Над проектом работает команда специалистов, включая историков, дизайнеров и местных краеведов. Для обеспечения достоверности информации изначально был создан экспертный совет, который собирает и систематизирует материалы при активном участии жителей города.

Как заявил один из членов совета, замдиректора дворца культуры «Родина» Игорь Краснов, на этапе тестирования портал оценили 500 человек разных возрастных групп, что позволило собрать ценные предложения по улучшению интерфейса и контента. После проект прошел дополнительную экспертизу профессиональной фокус-группы.

Разработчики в настоящее время дорабатывают сайт с учетом полученных рекомендаций. Инициатива направлена на сохранение исторической памяти и передачу знаний подрастающему поколению.

Ранее патриотическое мероприятие в честь военных медиков провели в Химках.