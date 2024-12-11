Вячеслав Духин поблагодарил журналистов и блогеров Подмосковья, которые рассказывают о жизни региона

Заместитель председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин в рамках церемонии вручения премии «Золотой пиксель» поблагодарил журналистов и блогеров региона за их труд, а также вручил лучшим из них награды.

«Я хотел поблагодарить всех, кто занимается созданием любого контента, будь то тексты, музыка, фотографии, видео или рилсы. Нам хотелось начать, запустить какой-то новый формат. Ведь мы живем в такую эпоху, когда ту грань, где заканчивается журналистика и начинается блогинг, очень сложно определить. (…) Блогеры зачастую дают нам возможность понимать, что на самом деле происходит. А ведь это и есть настоящая функция средств массовой информации», - отметил он.

Духин вручил премии в номинации «Лучший семейный влог». Автором лучшего семейного влога с аудиторией более ста тысяч подписчиков стала Екатерина Величкина. На нее подписаны около четверти миллиона человек. Лучший семейный влог с аудиторией до ста тысяч подписчиков ведет Жанна Юсупова.

В число победителей премии также вошли Ольга Стаферова с трэвел-влогом на сайте «ТутГуд!», Данила Голубев с блогом о родном Красногорске, София Макеева, которая ведет сообщество в «Одноклассниках» об интересных местах для отдыха в Подмосковье. Лучшим сообществом о Подмосковье во «ВКонтакте» стала группа «Типичные Химки», в Telegram — канал «Серпухович». Алина Шагова из Клина получила премию за лучший рилс среди блогеров до 100 тысяч подписчиков, а Алишер Садой — за рилс среди блогеров с аудиторией более 100 тысяч подписчиков.

Все лауреаты получили денежные призы в размере от 200 до 500 тысяч рублей.