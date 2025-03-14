Владислав Мурашов вручил награды заслуженным работникам городского хозяйства

Торжественная церемония награждения заслуженных работников сферы ЖКХ прошла в Мытищах. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Мероприятие было приурочено ко Дню работника ЖКХ, который будет отмечаться в ближайшие выходные. В его рамках зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов вручил награды администрации губернатора и отраслевых ведомств. Он отметил, что в сфере городского хозяйства региона трудятся настоящие профессионалы.

В общей сложности в мероприятии приняли участие более 600 специалистов. Была организована выставка коммунальной техники и оборудования. В завершение состоялся праздничный концерт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в рамках стратегической сессии обсудили вопросы трансформации сферы ЖКХ в регионе. Сессию открыл губернатор Андрей Воробьев.