Власти Подольска передали квадроцикл и автомобиль депутату-добровольцу для выполнения боевых задач на СВО

Председатель Совета депутатов Подольска Игорь Науменков вручил добровольцу и депутату Антону Кузнецову квадроцикл, необходимое снаряжение и уникальный автомобиль-багги «Подольчанка». Эта техника будет использоваться на передовой для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.

Антон Кузнецов недавно подписал контракт с добровольческим корпусом. С начала СВО он активно занимался волонтерской деятельностью: организовывал сбор и лично доставлял гуманитарные грузы на Донбасс. В сентябре текущего года Кузнецов был избран депутатом Совета депутатов Подольска по многомандатному округу № 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что теперь бойцы СВО могут обратиться за комплексным сопровождением в МФЦ.