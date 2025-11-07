Власти Подольска передали участникам СВО два автомобиля
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Глава Подольска Григорий Артамонов, председатель Совета депутатов округа Игорь Науменков, представители «УК Подольск» и благотворительного фонда «Башня» передали участникам специальной военной операции два автомобиля, дроны и другую технику.
«Все, о чем просили наши ребята: от простых, нужных в быту вещей, до сложной высокотехнологичной техники. Уже в ближайшие дни все это окажется у них в руках», — отметил Артамонов.
Он подчеркнул, что собрать крупную партию гумпомощи удалось благодаря совместной работе муниципальной администрации, «УК Подольск» и фонда «Башня».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность волонтерам региона за их труд.