Власти Подольска передали участникам СВО два автомобиля

Два автомобиля передали из Подольска в зону СВО

Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]

Глава Подольска Григорий Артамонов, председатель Совета депутатов округа Игорь Науменков, представители «УК Подольск» и благотворительного фонда «Башня» передали участникам специальной военной операции два автомобиля, дроны и другую технику.

«Все, о чем просили наши ребята: от простых, нужных в быту вещей, до сложной высокотехнологичной техники. Уже в ближайшие дни все это окажется у них в руках», — отметил Артамонов.

Он подчеркнул, что собрать крупную партию гумпомощи удалось благодаря совместной работе муниципальной администрации, «УК Подольск» и фонда «Башня».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность волонтерам региона за их труд.

