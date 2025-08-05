Во дворах Подмосковья практически полностью завершили ремонт покрытия. Так, работы провели уже на 96%, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Дмитрове, Балашихе, Ленинском округе, Электростали и Пушкино.

Как отметили в ведомстве, в этом году в рамках программы ямочного ремонта большими картами планируется привести в порядок более 545 тыс. кв. м. покрытия. При этом в 38 округах план уже полностью выполнен.

Завершить программу ремонта планируется к началу сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе благоустроят 14 пешеходных зон.