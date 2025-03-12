Водитель грузового автомобиля погиб в результате ДТП в Подольске

В Подольске в результате столкновения двух транспортных средств погиб один человек. Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 12 марта на 39-м км трассы М-2 «Крым». На участке столкнулись два грузовых автомобиля — Jac и Mercedes. Жертвой ДТП стал водитель Jac — мужчина 1990 года рождения.

Сотрудники правоохранительных устанавливают все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ступино на участке дороги столкнулись три транспортных средства. Травмы получили четыре человека.