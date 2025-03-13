Водителей Московской области предупредили о шторме

В пятницу, 14 марта, в Подмосковье ожидается девятибалльный шторм, порывы ветра будут достигать 23 м/с, в связи с этим водителям рекомендуется минимизировать поездки в этот день. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве также призвали их соблюдать скоростной режим и дистанцию и отказаться от использования телефона во время движения. Пешеходам посоветовали по возможности не выходить на улицу, а также переходить проезжую часть по переходам и носить световозвращатели.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП жителям и гостям региона стоит позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.