Водителей Подмосковья предупредили об опасности на дорогах во время снегопада и гололедицы
Минтранс Подмосковья призвал быть осторожными на дорогах на фоне снегопада
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В ближайшие дни в Подмосковье ожидается снег, на дорогах возможна гололедица, поэтому участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность во время передвижения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, водителям советуют очищать автомобиль от снега перед движением, не отвлекаться на телефон, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходов призвали ожидать транспорт только на посадочных площадках, а переходить проезжую часть и железнодорожные пути — по оборудованным переходам.
В ведомстве добавили, что дорожные службы региона регулярно проводят уборку снега и противогололедную обработку.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.