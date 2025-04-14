Водителей Подмосковья призвали подготовить автомобили к летнему сезону

Среднесуточная температура воздуха в Подмосковье в ближайшие дни позволит начать подготовку автомобилей к летнему сезону, поэтому водителям следует начать менять зимние шины на летние. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве также призвали автовладельцев помыть машину, радиаторы и залить антифриз. В рамках подготовки мотоциклов к новому сезону стоит проверить их исправность и освежить навыки вождения. Участникам дорожного движения посоветовали соблюдать правила дорожного движения и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.