Водителей Подмосковья призвали соблюдать осторожность на дорогах на фоне перепадов температур

В Подмосковье наблюдаются перепады температур, на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям важно соблюдать осторожность, чтобы избежать ДТП. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водителей призвали заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, держать дистанцию, а также избегать резких маневров и не останавливаться на обочине. Пешеходам посоветовали отказаться от использования телефонов на улице и носить световозвращатели.

В случае возникновения ДТП или других чрезвычайных ситуаций на дороге нужно позвонить по номеру 112, заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.