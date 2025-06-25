Водителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД в дождь

В Подмосковье в среду и четверг, 25 и 26 июня, ожидаются дожди с грозой и сильный ветер, поэтому водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться на телефон. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Их призвали избегать обгонов и других опасных маневров, соблюдать скоростной режим, объезжать лужи или проезжать их на пониженной скорости. Кроме того, жителям и гостям региона посоветовали отказаться от поездок на мотоциклах, велосипедах и самокатах во время дождя.

Пешеходам стоит аккуратно переходить дорогу и носить светоотражатели, чтобы быть заметнее. При возникновении инцидентов на дороге важно позвонить по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.