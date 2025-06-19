Водителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД в дождь

В четверг, 19 июня, в Подмосковье ожидаются дожди, в таких погодных условиях водителям важно строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве напомнили, что лужи стоит объезжать или проезжать на пониженной скорости, чтобы автомобиль не занесло из-за аквапланирования. Кроме того, стоит плавно тормозить.Критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70—100 км/ч.

В случае, если машину занесло, водителям посоветовали опустить педаль газа, не меняя положения руля, и не делать резких движений. Их также призвали избегать обгона и других маневров во время непогоды. Пешеходам посоветовали носить светоотражающие элементы вечером и ночью, а также переходить дорогу в положенных местах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации стоит позвонить по номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.