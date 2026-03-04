Водителей в Подмосковье призвали к осторожности в связи с мокрым снегом

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей в регионе к осторожности на дорогах в связи с мокрым снегом.

В регионе до конца дня 4 марта действует желтый уровень погодной опасности. На дорогах вероятно образование гололедицы.

Из-за снега серьезно снижается видимость и сцепление шин с дорожным покрытием. Автомобилистов призвали быть максимально сосредоточенными и не отвлекаться на телефон. Следует помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима.

