Водителей в Подмосковье призвали к осторожности в связи с мокрым снегом

Автомобилистов в Подмосковье предупредили о мокром снеге
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей в регионе к осторожности на дорогах в связи с мокрым снегом.
В регионе до конца дня 4 марта действует желтый уровень погодной опасности. На дорогах вероятно образование гололедицы.
Из-за снега серьезно снижается видимость и сцепление шин с дорожным покрытием. Автомобилистов призвали быть максимально сосредоточенными и не отвлекаться на телефон. Следует помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима.
