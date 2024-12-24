Водителей в Подмосковье призвали к осторожности в связи с возможными осадками и гололедицей

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей быть особенно осторожными на дорогах в связи с возможными осадками и гололедицей.

Так, автовладельцам следует соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не совершать резкие маневры, повороты и обгоны.

Утром во вторник на дорогах региона зафиксировано 920 транспортных средств. Это на 1,25% меньше, чем в среднем за прошлый месяц. Загруженность дорог составляет пять баллов. В основном заторы образуются на крупных трассах региона по направлению в Москву.