Водители в Подмосковье с начала года не пристегнулись более 800 тысяч раз

Автовладельцы в Подмосковье с начала текущего года не пристегнулись более 800 тысяч раз, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Показатель вырос. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в области выявили около 340 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями. При этом в регионе увеличилось число комплексов фотовидеофиксации, которые распознают такое нарушение.

Больше всего нарушений в этом году выявили летом. За три месяца в регионе зафиксировали свыше 400 тысяч случаев. За осень выявили около 162 тысяч нарушений.

Размер штрафа за непристегнутый ремень безопасности в пути составляет одну тысячу рублей.