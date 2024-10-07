Водителя, чуть не сбившего семью с ребенком на переходе в Мытищах, привлекли к ответственности

В Мытищах привлекли к ответственности водителя, который чуть не сбил семью с ребенком, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на Летней улице. Видеозапись случившегося была опубликована в одном из мессенджеров. На видео водитель, находящийся за рулем легковушки, не предоставляет преимущество в движении семье с ребенком. При этом машина чуть не сбивает людей и задевает коляску.

Нарушителя установили. Им оказался местный житель 2005 года рождения. На него составили протоколы об административных правонарушениях.