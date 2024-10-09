Водителя грузовика, устроившего массовое ДТП в Серпухове, арестовали
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Водителя грузовика, который устроил массовую аварию в Серпухове, арестовали, передает ГУ МВД России по Московской области. Мужчина заключен под стражу до шестого декабря.
Как отметили в Прокуратуре Московской области, мужчине 1979 года рождения предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Мужчина является жителем Краснодарского края. Регистрации в Подмосковье у него нет.
Авария произошла в понедельник на трассе М-2 «Крым». В результате столкновения более десяти машин погибли три человека.