Водителя грузовика, устроившего массовое ДТП в Серпухове, арестовали

Водителя грузовика, который устроил массовую аварию в Серпухове, арестовали, передает ГУ МВД России по Московской области. Мужчина заключен под стражу до шестого декабря.

Как отметили в Прокуратуре Московской области, мужчине 1979 года рождения предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Мужчина является жителем Краснодарского края. Регистрации в Подмосковье у него нет.

Авария произошла в понедельник на трассе М-2 «Крым». В результате столкновения более десяти машин погибли три человека.