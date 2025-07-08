Водителя грузовика, устроившего массовое ДТП в Серпухове, приговорили к пяти годам колонии-поселения

В Серпухове вынесли приговор 46-летнему водителю грузовика, который в 2024 году устроил массовое ДТП с тремя жертвами. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, мужчина, находясь за рулем грузовика, следовал по трассе «М-2 Крым» в Серпухове, не соблюдая дистанцию. В какой-то момент он столкнулся с легковым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении, а затем — еще с 11 машинами.

В результате водитель и двое пассажиров одного из автомобилей скончались на месте аварии. Пассажирка еще одной машины получила тяжелые травмы.

Водителя приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Ранее в ведомстве сообщили, что прокуратура проконтролирует расследование дела о смерти пациентки после пластической операции в Подольске.